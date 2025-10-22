La Filven llega a Zulia con más de 20 expositores

CUIDAD MCY.-La 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) se realizará del 23 al 25 de octubre bajo el lema “Leer Humaniza” en la Biblioteca Pública María Calcaño, en la parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo, estado Zulia, con la participación de 35 expositores y una

amplia programación para adultos y niños.

La fiesta de las letras en su capítulo Zulia rinde homenaje a las escritoras Adelfa Giovanni, quien es poeta, ensayista y promotora cultural, y Neida Atencio, autora especializada en literatura infantil, comunicación y cultura.

Además, entre las novedades literarias el público podrá encontrar los títulos editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través de las editoriales El perro y la rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, reseña la nota de prensa del ente para la Cultura.

De igual modo, la 21.ª Fería Zulia rinde homenaje a los escritores Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla, quien son los homenajeados a nivel nacional en esta edición.

A esta fiesta literaria asistirán autores e invitados locales y nacionales, entre ellos Carmen Bohórquez, filósofa e historiadora considerada una de las principales autoridades sobre el pensamiento y legado de Francisco de Miranda, y Casimira Monasterio, investigadora de la cultura afrovenezolana.

