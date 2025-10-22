Ciudad MCY

Salón Arturo Michelena tendrá sección en honor a San José Gregorio Hernández

PorMilexis Pino

Oct 22, 2025

CUIDAD MCY.-El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que se incluirá una sala en honor a San José Gregorio Hernández en la edición 67 del Salón Arturo Michelena, el cual se realizará en el Museo de la Cultura, ubicado en el municipio Valencia, estado Carabobo.

El mandatario regional recorrió los espacios del centro cultural para mostrar los avances en los preparativos de esta exposición, donde señaló que se presentarán obras para honrar al nuevo santo canonizado por el papa León XIV.

«En este momento, como devoto de José Gregorio Hernández y como venezolano orgulloso y feliz por su santificación, me complace anunciar que en esta edición del Salón Arturo Michelena, habrá una especie de sección dedicada al santo de Venezuela, donde el pueblo podrá observar las diferentes muestras de admiración y amor hacia un hombre tan milagroso», indicó.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA

