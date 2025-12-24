‎La magia detrás de la carta al Niño Jesús

‎Escribirle al «Redentor» es un ritual de esperanza y fe transmitido de generación en generación, que fortalece los valores familiares durante la época decembrina

Ciudad MCY.- Con la llegada del mes de diciembre millones de niños alrededor del mundo, especialmente de Latinoamérica y regiones europeas, escriben con alegría y emoción los más profundos anhelos de su corazón en papel. Se trata de una carta dirigida al Niño Jesús, en la que sus deseos quedan plasmados en búsqueda de cumplirse con el milagro se su nacimiento.

‎Este hecho no simboliza únicamente la comunicación «mística» entre los pequeños y el «Redentor», sino también un testimonio de inocencia y fe que se volvió tradición en los hogares.

‎MÁS QUE UNA LISTA

‎El texto sirve como un ejercicio de introspección, en el que se hace una especie de balance sobre el comportamiento, metas alcanzadas y cosas por mejorar. El mismo funge, además, como una lista de deseos materiales e inmateriales.

‎En la narrativa religiosa se vuelve un acto de humanización, al permitir que la figura de cristo recién nacido se convierta en un amigo cercano, mismo que escucha el sentir de las almas puras.

‎ORIGEN DE UN RITO CENTENARIO

‎Aunque la entrega de regalos en Navidad tiene raíces diversas, desde San Nicolás hasta los Reyes Magos, la devoción al Niño Jesús cobró fuerza especialmente tras la Contrarreforma en Europa, dónde se buscaba centrar la festividad en el nacimiento de Cristo.

‎En países como Venezuela, Colombia y Ecuador, la tradición se arraigó profundamente durante la época colonial. La idea era desplazar figuras paganas por la imagen del «Dios Niño», enseñando a los infantes que la generosidad proviene del milagro de Belén.

‎El paso del tiempo volvió el acto en costumbre, pues una vez realizado el montaje del Pesebre, se coloca la carta hasta esperar la nochebuena.

‎Con el tiempo, la costumbre de poner la carta en el pesebre o bajo el árbol se convirtió en el acto central de la Nochebuena.

‎La carta al Niño Jesús es el recordatorio anual de que, para que la magia exista, primero hay que creer en ella.

‎¿QUÉ PIDEN LOS NIÑOS HOY? recuadro

‎Si bien los juguetes de moda y la tecnología lideran las listas, los deseos han dado un giro reflexivo en años recientes, por lo que es común encontrar peticiones de:

‎-Reencuentros familiares, especialmente en contextos de migración.

‎-Salud para los seres queridos, un deseo que creció tras la pandemia.

‎-Cuidado del planeta, hoy en día los niños más conscientes que piden erradicar la contaminación ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

‎-Mascotas, el eterno deseo de un compañero de vida.

‎Thaimara Ortiz | Ciudad MCY | Fotos Referenciales