La obra Muertas de la risa llega a Caracas

CIUDAD MCY.- La capital venezolana recibe a las actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, conocidas por sus personajes de Patricia Fernández y Marcela Valencia en la popular telenovela Yo soy Betty, la Fea, para deleitar al público caraqueño con la obra Muertas de la risa.

¡Muertas de la Risa!, es una comedia que ha cosechado éxitos en diversos países de Latinoamérica y que finalmente aterriza en suelo venezolano para demostrar la vigencia de su química escénica. La trama de la obra presenta una situación tan absurda en los papeles de Carmen Chivata y Caroline Lion (interpretadas por Cepeda y Ramírez), quienes coinciden en una morgue tras ser citadas para reconocer al que fue su pareja.

A partir de este encuentro, la pieza entrelaza secretos compartidos y revelaciones inesperadas que obligan a los personajes y al público espectador, a reflexionar sobre la lealtad, la amistad y, fundamentalmente, el valor del amor propio.

La obra utiliza el humor negro como vehículo para transitar temas profundos, garantizando risas constantes sin perder la calidez humana que caracteriza el trabajo de ambas intérpretes. La función estará disponible este 25 de abril a las 8:00 p.m., en el Centro Cultural Chacao.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA