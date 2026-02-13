La radio celebra su día mundial con retos tecnológicos como la IA

CIUDAD MCY.- En 2011, los Estados Miembros de la UNESCO proclamaron el 13 de febrero Día Mundial de la Radio y en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la celebración de esa jornada como día internacional de las Naciones Unidas.

Se trata de un día destinado a agradecer a las emisoras las noticias que difunden, las voces que amplifican y las historias que comparten.Ahora la inteligencia artificial abre un nuevo capítulo, no solo para innovar, sino también para ahondar en el vínculo con los oyentes.

Si es utilizada de forma ética, en apoyo del criterio, la creatividad y los valores de servicio público de los profesionales de la radio, la IA puede convertirse en un aliado para fortalecer la confianza del gran público.

La tecnología por sí sola no genera confianza. Las emisoras de radio sí lo hacen.

Las nuevas tecnologías, incluida la IA, están ampliando el alcance de la radio:

Con el streaming, la radio siempre va contigo.

Las herramientas inteligentes impulsan contenidos más inclusivos y cercanos a la comunidad.

Las alertas digitales mantienen informadas a las personas cuando más importa En el #DíaMundialdelaRadio, descubre cómo la UNESCO y sus aliados trabajan para que la innovación ayude a que la radio llegue a todas las personas, en todas partes.

