Lamas celebró 106 años de tradición del Toro de Colores

El Alcalde de la jurisdicción, Tony Garcia acompañó a cultores, agrupaciones folclóricas y comunidad en general, quienes desfilaron al ritmo de la música tradiciona

CIUDAD MCY.- Con un desfile de alegría, identidad y fervor popular, el municipio José Ángel Lamas celebró por todo lo alto los 106 años de tradición del Toro de Colores que reafirma el Patrimonio Cultural de la Nación.

‎

‎Desde tempranas horas, las calles de Santa Cruz de Aragua se llenaron de música y color en un recorrido el cual inició en las instalaciones de la Casa de la Cultura «Claudio Castillo», donde el Alcalde de la jurisdicción, Tony Garcia acompañó a cultores, agrupaciones folclóricas y comunidad en general.

‎

‎​Bajo el ritmo de la música tradicional, los participantes iniciaron su marcha donde desfilaron trajes típicos inspirados en toros coloridos.

‎

‎El recorrido culminó con exito en la emblemática Plaza Lamas, donde el pueblo se congregó para celebrar la vigencia de esta manifestación que ha pasado de generación en generación.

‎

‎El Alcalde Garcia indicó que el desfile de los Toros de Colores es una palplable tradición que está presente en los corazones de la localidad.

‎

‎»El toro de colores representa el latido folclórico y cultural de ser santacrucense, desde pequeño creci en el sector Centro 1 y en cada octavita de carnaval veía esta espectacular representación folclórica de nuestro municipio José Ángel Lamas».

‎

‎Asimismo, el mandatario municipal destacó que se realizó un despliegue de seguridad para garantizar la paz y tranquilidad en las actividades.

‎

‎» El día sábado ejecutamos la elección de la reina de carnavales y hoy cerramos con broche de oro con la celebración de los 106 años de nuestra identidad cultural».

‎

‎TESTIMONIOS DE TRADICIÓN

‎

‎Durante el trayecto, se observó el talento de los artesanos locales quienes año tras año se esfuerzan por innovar en el diseño de los toros sin perder la esencia que los caracteriza desde hace más de un siglo.

‎

‎Pedro González, director de la Casa de la Cultura comentó que , «esta celebración no es solo un desfile, es cumplir 106 años manteniendo vivos a nuestros toros de colores como símbolo de resiliencia y el orgullo de nuestra gente».

‎

‎Finamente Mayra Gil, coordinadora municipal de Educación del municipio informó sobre el programa El Toro va a la Escuela.

‎

‎»Nuestros cultores van a las escuelas por comunas, realizan actividades con los niños que son nuestros semilleros de la patria y allí nuestros cultores cuentan su anécdota o cómo ellos iniciaron la parodia del Toro de Colores. Además enseñan a los niño a como realizar el toro».

Esta jornada dejó claro que a pesar del paso del tiempo, la tradición en el municipio Lamas sigue más fuerte que nunca.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA