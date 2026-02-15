Lamas coronó a sus nuevas soberanas del Carnaval

CIUDAD MCY.- En una noche cargada de brillo, ritmo y el calor del pueblo santacrucense, el municipio José Ángel Lamas eligió a sus nuevas representantes para los Carnavales Turísticos Bolivarianos Lamas 2026. El evento, celebrado en la emblemática plaza Bolivar, reunió a un numeroso grupo de familias que se dieron cita para apoyar a las 20 aspirantes provenientes de diversos sectores de la jurisdicción.

Tras un espectacular opening que rindió tributo a las tradiciones locales, el jurado calificador tuvo la difícil tarea de elegir a las ganadoras en las categorías principales:

Reina del Carnaval Lamas 2026: Valeria Ceballos

Mini Reina del Carnaval Lamas 2026: Ruth Herrera

Por primera vez en el municipio, se exaltó la coronación de la Reina del Toro de Colores, llevándose la Corona la candidata número 04, Anthonella Ávila, resultando este un hito histórico para la cultura de la jurisdicción.

Las soberanas destacaron no solo por su belleza y elegancia en la pasarela, sino también por su carisma y el mensaje de unión comunitaria que llevaron durante toda la competencia.

UN EVENTO PARA EL PUEBLO

El alcalde del municipio, Tony García, destacó que esta edición de los carnavales ha sido posible gracias al trabajo articulado con el Poder Popular y el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez. «Estamos rescatando nuestras tradiciones con una organización impecable, garantizando el disfrute en paz y armonía para todos los habitantes de Santa Cruz y los visitantes que nos acompañan», señaló el mandatario local.

La gala contó con la participación de una agrupación de danza local y sorpresas musicales que mantuvieron el entusiasmo al máximo durante la velada. El comité organizador, bajo la dirección de la Alcaldía de Lamas, agradeció el compromiso de los padres y representantes por fomentar la cultura en las niñas y jóvenes del municipio.

CONTINÚA LA AGENDA FESTIVA

Con la coronación de las reinas, se da inicio formal a las actividades de calle. La programación continúa con:

Desfile de Comparsas y Carrozas: recorrido tradicional por las principales calles de Santa Cruz.

Cierre de Carnaval: el tradicional Toro de Colores, patrimonio cultural del municipio, cerrará con broche de oro las festividades.

La Alcaldía de Lamas invita a toda la colectividad aragüeña a seguir disfrutando de estas fiestas con civismo y alegría, reafirmando a Santa Cruz de Aragua como un referente turístico y cultural de la región.

LUISA PEDROZA

FOTO: CORTESÍA