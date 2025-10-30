Lamas impulsa modernización de sus principales arterias viales

Con el apoyo del Gobierno Nacional y Regional, la Alcaldía ejecuta un plan de asfaltado que abarcará 10 sectores clave, mejorando la conectividad vial y la calidad de vida de los habitantes

CIUDAD MCY.- El municipio José Ángel Lamas avanza en la rehabilitación de su red vial con el inicio del Plan de Asfaltado, una iniciativa que impactará de manera directa la estratégica vía Santa Cruz–Turmero y favorecerá a miles de habitantes de la jurisdicción.

La primera fase inició en la avenida principal del sector “La Cruz”, punto de partida de un despliegue que contempla la aplicación de más de 700 toneladas de material asfáltico.

En relación a esto, el secretario de Infraestructuras del municipio, ingeniero Rubén González, explicó que los trabajos incluyen labores de escarificación, bacheo y aplicación de carpeta corrida en distintos tramos del territorio.

González, señaló que estas acciones forman parte del respaldo continuo del presidente Nicolás Maduro, de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y del alcalde Tony García, quienes impulsan políticas orientadas a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de la población.

Al mismo tiempo, el titular de Infraestructura local precisó que la ejecución de las labores se extenderá durante aproximadamente tres semanas, periodo en el cual se atenderán sectores estratégicos como Centro 4, Centro 1, Santa Eduviges, La Arboleda y las vías con conexión hacia Cagua, Turmero y Palo Negro.

“Estas acciones permitirán optimizar la movilidad interna y regional, ofreciendo mayor seguridad y comodidad a los conductores”, concluyó.

Con este despliegue, la gestión local reafirma su compromiso con la modernización de los espacios urbanos y el fortalecimiento del sistema vial que conecta al municipio con las principales ciudades del eje central aragüeño.

REINYMAR TOVAR | FOTOS: ALCALDÍA DE LAMAS