Inaugurado el Parque BioSaludable “Luis Villafranca TAN” en Lamas

Cabe destacar que esta inauguración es un ejemplo de la relevancia que tienen las consultas populares para transformar las comunidades, permitiendo que la gente priorice y ejecute proyectos que realmente necesitan

CIUDAD MCY.- La Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución, perteneciente al municipio José Ángel Lamas fue sede para la inauguración del Parque BioSaludable Luis Villafranca «TAN».

Esta obra emblemática se materializa como el proyecto ganador de la Segunda Consulta Popular Nacional, demostrando el poder de la organización comunal y la democracia participativa.

La iniciativa, surgida y priorizada por la propia comunidad a través de la Agenda Concreta de Acción (ACA) y las consultas populares, se alinea estratégicamente con la 2T y la 4T del Plan de la Patria, enfocándose en ciudades más humanas, la máxima felicidad social y la construcción de un nuevo modelo de gestión.

En el acto de apertura del parque estuvieron presentes el alcalde de la jurisdicción, Tony García, en compañía del Poder Popular, niño, joven, adultos y personas de la tercera edad del sector.

El nuevo espacio recreativo dispone de máquinas para hacer ejercicio, caminerías, pista de trote y atracciones para el entretenimiento de los niños, niñas, jóvenes y adultos en la zona, mejorando su calidad de vida en espacios dignificados.

Es fundamental destacar que la materialización de este proyecto es una clara evidencia del compromiso del Presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Johana Sánchez en garantizar la voz y la participación activa de los aragüeños en la toma de decisiones.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA