Latinoamérica y España critican acción bélica de EEUU en Venezuela

CUIDAD MCY- El texto se publicó minutos antes de una videoconferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para abordar la situación venezolana tras los ataques estadounidenses el sábado a Caracas.

Según el contenido, dada la gravedad de los acontecimientos en Venezuela, los países expresaron su profunda preocupación y rechazo a las acciones militares realizadas unilateralmente en territorio venezolano, que contravienen los principios fundamentales del derecho internacional.

En particular, la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

«Dichas acciones constituyen un precedente extremadamente peligroso para la paz y la seguridad regionales y para el orden internacional basado en normas, además de poner en peligro a la población civil», indica el comunicado.

Los países reiteran que la situación en Venezuela debe resolverse por medios pacíficos, con diálogo, negociación y respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y de conformidad con el derecho internacional.

«Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana», refiere.

También el texto apunta que América Latina y el Caribe son una zona de paz, basada en el respeto mutuo, y hace un llamamiento a la unidad regional para dejar de lado las diferencias políticas, «ante cualquier acción que ponga en peligro la estabilidad regional».

Asimismo, agrega el comunicado, instamos a las Naciones Unidas y a los mecanismos multilaterales pertinentes a que interpongan sus buenos oficios para contribuir a la reducción de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

Reitera la nota su «preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo cual es incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región».

Finalmente, Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y España llaman a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que la ponga en peligro.

Prensa Latina| Foto Referencial