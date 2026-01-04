Rubio dice que Estados Unidos está administrando «la política» en Venezuela

CIUDAD MCY.-El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue interrogado este domingo específicamente sobre la declaración del presidente Donald Trump de que Estados Unidos administrará Venezuela por el momento.

“Bueno, no es administrar (el Gobierno venezolano), es administrar una política, la política», declaró Rubio en el programa Meet the Press de la NBC. «En este sentido, queremos que Venezuela avance en una determinada dirección porque no solo creemos que es bueno para el pueblo venezolano, sino que también redunda en nuestro interés nacional, ya que afecta a algo que supone una amenaza para nuestra seguridad nacional o a algo que es beneficioso o perjudicial”.

Rubio afirmó que está “muy involucrado” junto con el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia.

“Se trata de un esfuerzo conjunto de todo el aparato de seguridad nacional de nuestro país, pero se está aplicando esta política, y el objetivo de la misma es ver cambios en Venezuela que sean beneficiosos para Estados Unidos, en primer lugar, porque es para quien trabajamos, pero también creemos que son beneficiosos para el pueblo de Venezuela, que ha sufrido enormemente”, dijo Rubio.

AGENCIAS | Foto Referencial