Lentes para perros: más que un accesorio, una cuestión de salud

CIUDAD MCY.-Cuando muchos vieron a Negra Nieves con sus lentes, pensaron que se trataba simplemente de un toque «intelectual» para la foto, al estilo Betty la Fea, pero no. Aunque se volvió viral en cuestión de días.

Entre comparaciones con personajes de televisión y disfraces que su familia compartía en redes, todo parecía parte de una broma encantadora.

Sin embargo, detrás de tanta ternura hay una realidad menos superficial. Negra Nieves no lleva lentes por moda. Los usa porque realmente los necesita.

Todo empezó cuando su familia notó que algo no andaba bien con su vista. La llevaron con un oftalmólogo veterinario, un especialista, tras una evaluación exhaustiva, el diagnóstico fue claro: requería corrección visual para desenvolverse mejor en su día a día.

Aunque no lo consideremos, los perros también pueden tener problemas visuales, como miopía o dificultades para enfocar. Existen lentes graduados diseñados especialmente para ellos.

Que no es algo tan común como en personas,exacto, no es común, pero la miopía canina está documentada entre algunas de las muchas patologías. Los especialistas usan equipos similares a los que se usan con bebés para analizar cómo la luz impacta en la retina y determinar si la visión es adecuada.

Después, van probando las distintas graduaciones hasta dar con la indicada. El propósito no es que el perro se vea precioso y coqueto, aunque lo parezca, sino que pueda correr, saltar y moverse con mayor seguridad.

Es importante tener en cuenta que no todos los lentes en mascotas cumplen una función correctiva, si el estilo de vida del perro lo requiere, aquí entra en juego la prevención.

Los lentes de sol pueden tener un fin médico. No se trata de que el sol dañe automáticamente los ojos de un perro sano, pero algunas enfermedades empeoran con la exposición a la radiación ultravioleta.

El pannus o queratitis superficial crónica es una enfermedad inflamatoria progresiva que afecta la córnea de los perros por ejemplo, es frecuente en pastores alemanes, el ojo seco, incluso ciertos tumores pueden agravarse bajo luz solar intensa.

En estos casos, los lentes con filtro UV actúan como una barrera protectora. Entornos como la playa o la montaña, donde la radiación se refleja y se intensifica. Si el animal ya tiene predisposición a problemas oculares, protegerlo puede marcar una diferencia importante.

No todos los perros necesitan lentes. Colocalos sin indicación profesional puede causar incomodidad o estrés, sobre todo si el animal no está habituado o no los necesita. La salud y el bienestar deben estar por encima de cualquier moda pasajera.

Adorable Negranieves

La historia de Negra Nieves, más allá de su encanto, puso sobre la mesa un tema poco conocido: los perros también pueden tener problemas visuales y existen soluciones para mejorar su calidad de vida. Lo que comenzó como una imagen simpática terminó generando una conversación necesaria sobre salud ocular en mascotas.

En definitiva, los lentes no son un disfraz. Son una herramienta médica o preventiva cuando están correctamente indicados. Y si lucen como Negranieves, las sonrisas están garantizadas.

FUENTE: EL ARAGUEÑO

FOTO:CORTESIA