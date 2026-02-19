Liga de Las Mercedes recibió segunda dotación de uniformes

CIUDAD MCY.- En aras de apoyar la masificación de la práctica deportiva, el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, realizó la segunda entrega de uniformes a la Liga de Las Mercedes, beneficiando en esta oportunidad la categoría Sub15, quienes se preparan para un campeonato que inicia este fin de semana en el municipio Libertador.

La Presidenta de la Liga de Las Mercedes, Carmen Rojas, explicó que esta segunda dotación de uniformes corresponde al compromiso adquirido por el Alcalde de apoyarlos con la uniformidad de las 12 categorías que conforman la liga: Infantil A, Infantil AA, Juvenil A, Juvenil AA, Juvenil AAA, Béisbol Five, Sub 15, Sub 11, Pre Béisbol (PIT), Pre Béisbol (TEE), Iniciación y Formación.

Cabe mencionar, que la entrega se realizó en las instalaciones del estadio Ángel Díaz Palomares, donde se dotó la cantidad de 20 uniformes (segunda entrega, mientras que en la primera fueron beneficiados las categorías Juvenil A y Béisbol Five).

En este sentido, Rojas reiteró su agradecimiento al alcalde Juan Carlos Sánchez, quién ha venido apoyándolos en esta práctica deportiva. Por su parte, Sánchez, extendió su reconocimiento a la labor que viene desempeñando a la liga, formando niños y jóvenes en esta disciplina deportiva, además de augurarles éxito en el próximo campeonato de la Sub 15.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS : PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS