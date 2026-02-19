Selección nacional de softbol masculino buscará una nueva conquista

CIUDAD MCY.- El softbol masculino venezolano saldrá a reafirmar su condición de favorito en el XIII Panamericano de Montería, Colombia, que se disputará del 21 al 28 de febrero y otorgará cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y al Mundial de 2027.

Venezuela acude a esta cita como número dos del ranking mundial, por debajo de Japón, y líder del continente americano, tras sumar en 1.318 puntos en 2025, gracias al primer lugar en la Copa del Mundo (845), el tercer puesto en los Juegos Mundiales (353), y los cuartos lugares alcanzados en los panamericanos sub-23 (74) y sub-18 (46).

El equipo nacional participa en esta competencia continental desde su primera edición en Valencia 1981 y a lo largo de la historia figura como la segunda selección más ganador del torneo con tres medallas de oro, dos de plata y un bronce, superada solo por Canadá que también tiene tres áureas y una broncínea, pero contabiliza una más de plata (3)

En el Panamericano de Sincelejo 2024, en Colombia, la novena masculina quedó subcampeona del torneo al ceder contra Argentina 4-3 en el choque decisivo por el título.

A esta edición acuden 13 selecciones divididas en tres llaves. El grupo A lo integran Argentina, Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico; el B lo forman Venezuela, Colombia, Canadá y Perú, y el C lo completan República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México.

La competencia comienza este sábado 21 con los duelos de cada grupo, del 24 al 27 se celebra una súper ronda entre los mejores clasificados de cada llave y el sábado 26 se realizan los partidos por el quinto y sexto puesto, el bronce y el oro entre el primero y segundo de la clasificación.

El equipo criollo debuta el sábado contra Canadá (12:30 p.m.), el domingo 22 se mide a Perú (4:00 p.m.) y el lunes 23 cierra esta primera fase ante el anfitrión Colombia (9:00 p.m.).

Los siete mejores del torneo clasifican a los Juegos CAC de Santo Domingo. Los primeros seis van a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los cinco más ganadores aseguran su presencia en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de softbol de 2027.

La nómina de la selección, dirigida de nuevo por Ramón López, la conforma el grueso de los jugadores que salieron campeones mundiales en julio de 2025 en Prince Albert, Canadá, y un mes más tarde añadieron el bronce en los Juegos Mundiales de Chengdu, China: Rafael Flores, Luis Colombo, Enyelbert Herrera, Jean Flores, Erwin Díaz, Joiser Falcón, Daiver Alvarado, Manuel Heredia, Pedro Flores, Carlos Ortega, Ángel Adames, Franklin Benítez, Rogelio Sequera, José Dorantes, Eduardo Juárez y Kleiver Rodríguez.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA