Llaman a Gobierno panameño a generar oportunidades para los jóvenes

CIUDAD MCY.- En el marco del Jubileo de los Adolescentes, en sus palabras durante la homilía dominical, el líder de la Iglesia Católica aseveró que en medio de tantas realidades que hieren y confunden, esa generación es capaz de levantar la mirada y ser semilla de esperanza.

De acuerdo con las cifras citadas por Ulloa, en el istmo uno de cada tres adolescentes está en riesgo de abandonar la escuela y apenas cinco de cada 10 entre los 15 y 17 años logran completar la educación media.

También indicó que más de 119 mil jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, mientras que el país mantiene un promedio de 21 casos diarios de embarazo adolescente.

“La situación es aún más compleja para los adolescentes con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan mayores barreras, discriminación y exclusión social”, advirtió.

En ese sentido, instó al Estado y a toda la sociedad panameña a generar oportunidades de desarrollo integral educativo, social, cultural y espiritual para los adolescentes.

A su juicio, ellos son esperanza viva de la Iglesia y del mundo, no solo el futuro, sino el presente que necesita el país.

Las relaciones Iglesia- Gobierno andan tensas desde que el pasado 21 de agosto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo en conferencia de prensa que la construcción de un nuevo embalse en río Indio ha sido objeto de críticas impulsadas por “la izquierda y grupos radicales de la Iglesia Católica», a quienes acusó de “mentir olímpicamente”.

Sobre la iniciativa de construir un nuevo reservorio de agua dulce para la vía interoceánica, el mandatario aclaró que el proyecto fue declarado de interés público y no de seguridad nacional, figura que permite la ley para darle un nivel de prioridad.

Mulino subrayó la importancia del proyecto para garantizar el agua de consumo humano y para el tránsito por el canal de Panamá.

