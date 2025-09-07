Ciudad MCY

Dominicana y China firmaron acuerdo de cooperación económica

PorKaren Rodríguez

Sep 7, 2025

CIUDAD MCY.- También rubricaron un memorándum de entendimiento orientado a la concesión de becas para la formación de funcionarios públicos dominicanos.

Se trata de un acuerdo de colaboración no reembolsable por 40 millones de dólares, que el Gobierno de China otorgará a esta nación para ser invertidos en planes dedicados a la atención de emergencias y la respuesta ante desastres.

Asimismo, el segundo instrumento contempla el otorgamiento de 450 becas para el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales en agricultura, construcción, transporte, energías renovables y salud pública.

El ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que el convenio de cooperación económica y técnica constituye un paso concreto hacia la implementación de proyectos de desarrollo sostenible e innovación.

De su lado, el embajador de la República Popular China en el país, Chen Luning, valoró las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, la igualdad y la reciprocidad.

En un escenario internacional complejo, ambos países hemos sabido forjar un camino de apoyo mutuo y cooperación de beneficio compartido, puntualizó.

Ambos acuerdos fueron firmados por el canciller dominicano y el embajador de la República Popular China en el país.

Prensa Latina || Foto Cortesia

