Llegan al país 250 mil dosis de vacunas pentavalentes

PorRafael Velásquez

Nov 24, 2025

CIUDAD MCY.- Al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira, arribaron 250 mil dosis de vacuna pentavalente para proteger a los niños y niñas de la patria.

Así lo dio a conocer la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, a través de su canal de Telegram, quien indicó que este cargamento está destinado a proteger a los niños y niñas, entre 2 y 18 meses, para reforzar de manera contundente el Sistema Ampliado de Inmunización y asegurar el futuro de la población infantil.

«Todo esto es posible gracias al esfuerzo de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, con una visión estratégica y compromiso, ha destinado recursos necesarios para garantizar la adquisición de estas vacunas para el pueblo venezolano», destacó Gutiérrez.

Asimismo, indicó que «este es el cuarto cargamento de vacunas que llega al país en noviembre. A pesar del criminal bloqueo imperial, las medidas coercitivas unilaterales y las constantes amenazas, el Gobierno Bolivariano sigue buscando y encontrando las vías necesarias para que a la patria llegue todo lo indispensable en materia de salud, para el beneficio supremo de nuestra población».

