Aerolíneas venezolanas confirman regularidad en sus vuelos

CIUDAD MCY.- Las aerolíneas venezolanas Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), Estelar Latinoamérica y Laser Airlines informaron que continúan sus operaciones de vuelos nacionales e internacionales con normalidad.

Laser Airlines también informó a sus usuarios y al público que sus operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, se realizan según lo programado. El anuncio fue hecho por las aerolíneas tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre el aumento de la actividad militar en el Caribe.

Entre las aerolíneas extranjeras, la española Air Europa y la panameña Copa Airlines continúan volando a Venezuela, informó TASS. Por su parte, seis aerolíneas extranjeras cancelaron sus vuelos a Venezuela, la brasileña GOL, la española Iberia, la colombiana Avianca, la portuguesa TAP, la chilena Latam, la trinitense Caribbean y la aerolínea turca Turkish Airlines canceló sus vuelos a Caracas del 24 al 28 de noviembre.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., informó que la totalidad de sus vuelos, tanto en rutas nacionales como internacionales, se están ejecutando con absoluta normalidad.

VTV | FOTO CORTESÍA