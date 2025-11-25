Llegan las primeras 50 vacas productoras de leche al Corredor Vial Caracas-La Guaira

Ciudad MCY. – El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró su compromiso con el Corredor Vial Caracas-La Guaira, después de haber anunciado la semana pasada la entrega de 200 vacas lecheras de primer nivel que están destinadas al desarrollo alimentario y productivo de la región.

En este sentido, es de interés mencionar que este ganado es proveniente del estado Apure, destacando que el pasado sábado 22 de noviembre llegaron las primeras 50 vacas al corredor, para fortalecer la soberanía alimentaria e impulsar la producción nacional.

Por tanto, vale destacar que el Jefe de Estado realizó este anuncio luego de haber activado el Plan Piloto de Desarrollo Integral en este eje, en base al Plan de las Siete Transformaciones (7T) del Plan de la Patria, a fin de impulsar su gran potencial, debido a su alto nivel de organización Comunal, su fortaleza política y su capacidad de movilización.

En contexto, es relevante recordar que el pasado 19 de noviembre cuando presidió la actividad en la Comuna Socialista «Guerreras y Guerreros de Ojo de Agua», el Dignatario precisó que estas vacas productoras serán generadoras de leche y queso para las Comunas del corredor Caracas-La Guaira, a las familias de los tres ejes territoriales y también a la ciudad de Caracas; como parte del impulso a la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la producción local.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA