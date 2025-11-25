10 mil 672 proyectos nuevas obras se suman a las 23 mil obras culminadas por el Poder Popular

Ciudad MCY.- El ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana de Venezuela, Ángel Prado, informó al presidente Nicolás Maduro que la reciente Consulta Popular Nacional de este domingo, 23 de noviembre, arrojó un total de 10 mil 672 nuevos proyectos, emanados de los 5 mil 336 Circuitos Comunales de todo el país.

Durante el programa «Con Maduro +», N° 98, el líder de la cartera Comunal destacó que esta cantidad se agrega a 23 mil obras que ya han sido ejecutadas, adicional a 10 más que están en marcha. Agregó que esta Consulta Popular tuvo la particularidad que los jóvenes llegaron con fuerza y con liderazgo, ya siendo voceros del Poder Popular porque fueron electos en sus Consejos Comunales.

«Ante la amenaza, ante la grosería del imperialismo norteamericano el pueblo no perdona que ofendan a sus líderes, a sus lideresas que amenacen a la patria y hemos tenido unos meses para cerrar el año de máxima movilización, Presidente», dijo Prado en lealtad al Jefe de Estado venezolano en nombre de la juventud y Poder Popular organizado.

El presidente Maduro culminó el segmento del Poder Popular de su programa, indicando que «aquí estamos, tiempos de victoria, tiempos de esperanza, tiempos de logros como una Venezuela que vencerá siempre».

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA