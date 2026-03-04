Ciudad MCY

Llegó a Venezuela el secretario del Departamento de Interior de EE.UU Doug Burgum

Mar 4, 2026

El también presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético se reunirá con las autoridades en Miraflores. Según la Embajada estadounidense en Venezuela, el funcionario establecerá contactos con empresas norteamericanas y venezolanas

CIUDAD MCY.- El secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, arribó este miércoles 4 de marzo a Venezuela como parte de una delegación destinada a fortalecer la cooperación bilateral en energía, minería y cadenas de suministro de minerales críticos, en el marco de una agenda de trabajo entre Washington y Caracas.

El también presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético se reunirá con representantes del Gobierno nacional en Miraflores. Según la Embajada de EEUU en Venezuela, el funcionario establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras.

Burgum fue recibido en el país por la jefa de misión de EE. UU. en Caracas, Laura Dogu, y el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, quienes integran parte de la agenda de encuentros oficiales.

La visita se produce después del reciente viaje del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con quien se acordó una alianza energética para promover vínculos en el sector del crudo y recursos energéticos.

