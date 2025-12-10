Ciudad MCY

Lluvias y lloviznas dispersas se prevé en cuatro estados del país

PorMilexis Pino

Dic 10, 2025

CUIDAD MCY.-Este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del país; sin embargo, mantos nubosos generan lluvias o lloviznas dispersas al sur de Delta Amacuro, este de Monagas, sur de Bolívar y oeste de Amazonas, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual modo, el Inameh indica que se estima en horas de la tarde y noche, un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable, al norte de la Guayana Esequiba, Monagas, Anzoátegui, Sucre, noreste de Guárico, Bolívar, Amazonas, oeste de Apure, este de Falcón y sur de Zulia. Sin descartar, algunas lloviznas dispersas en la Región Central.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira estará parcialmente nublado en la madrugada y primeras horas de la mañana, con probables lloviznas dispersas en áreas de montañas y al este de la entidad; nubosidad parcial y baja probabilidad de precipitaciones el resto del período.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas frescas de 16°C a 20°C en la madrugada y máximas de 27°C a 30°C en la tarde.

INAMEH

