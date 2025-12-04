Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Lluvias y lloviznas se prevén en ocho estados del país

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Dic 4, 2025

CIUDAD MCY.- En horas de la mañana se prevé sobre el territorio nacional cielo parcialmente nublado al alternar con nubosidad fragmentada en algunas zonas. Asimismo, no se descartan áreas con nubosidad del tipo estratiforme acompañadas de lluvias y lloviznas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, reseña el boletín de las autoridades del  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que en la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa, acompañadas de precipitaciones de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Mérida, Táchira y Zulia. No se descartan algunas lloviznas aisladas en la Región Central.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se prevé cielo de poco nublados a parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre mínimas frescas de 17°C a 19°C en la madrugada y máximas de 28°C a 29°C en la tarde.

VTV  |  FOTO CORTESÍA

