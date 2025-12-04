Plan Vuelta a la Patria retornó a nuevo grupo de venezolanos desde México

CIUDAD MCY.- A través del Plan Vuelta a la Patria arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo número 96 de este año, con un total de 259 venezolanos procedente desde Santa Lucia, México, en el Airbus A340 de la aerolínea bandera Conviasa.

El grupo de connacionales, conformado por 76 hombres, 79 mujeres y 104 niños, fueron recibidos por las autoridades del Gobierno nacional, así como funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Durante el recibimiento, las autoridades activaron los protocolos de resguardo y asistencia establecidos por el programa entre ellas atención médica, orientación migratoria y acompañamiento social, como parte del dispositivo de recepción dispuesto para asegurar el bienestar de los repatriados.

Hasta la fecha, el Plan Vuelta a la Patria ha retornado a más de 15 mil venezolanos y venezolanas que se encontraban en situación de vulnerabilidad en el extranjero, gracias a las políticas impulsadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

