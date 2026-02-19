Lula da Silva reclama regulación de empresas tecnológicas

CIUDAD MCY.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la concentración del control de los algoritmos en manos de unos pocos y destacó la necesidad de regular las grandes tecnológicas, durante su participación en la cumbre sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) que se celebra en Nueva Delhi, India.

«Cuando pocos controlan los algoritmos y las infraestructuras digitales, no estamos hablando de innovación, sino de dominación; la regulación de las llamadas ‘big techs’ está ligada al imperativo de salvaguardar los derechos humanos en la esfera digital, promover la integridad de la información y proteger las industrias creativas de nuestros países», argumentó durante su intervención.

Asimismo, refirió que el modelo actual de dichas empresas depende de la explotación de datos personales, de la renuncia al derecho a la privacidad y de la monetización de contenidos llamativos.

El primer mandatario de Brasil, comparó la IA con grandes revoluciones tecnológicas y científicas que pueden usarse tanto para bien como para mal, como la energía atómica o la ingeniería genética. En ese sentido, hizo un llamado de alerta acerca de los peligros que supone tal nivel tecnológico para los sistemas democráticos.

La cumbre de Nueva Delhi es el cuarto encuentro del llamado Proceso de Bletchley y forma parte de una serie de reuniones intergubernamentales acerca de seguridad y gobernanza de la IA.

FUENTE VTV

FOTO: CORTESÍA