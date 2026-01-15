Lula y Putin coinciden en necesidad de garantizar soberanía venezolana

CUIDAD MCY.-El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que analizaron la situación internacional con especial énfasis en Venezuela. Ambos líderes coincidieron en la importancia de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de la República Bolivariana, evidenciando su apoyo a las autoridades venezolanas en defensa de su independencia frente a las acciones externas.

Además, acordaron seguir coordinando esfuerzos diplomáticos, tanto en la ONU como en el marco de los Brics, bloque de integración económica que agrupa a grandes economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros, para reducir las tensiones en América Latina y otras regiones, promoviendo el diálogo y la estabilidad en la región.

Horas antes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, expresó su apoyo a la política de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en la defensa de la soberanía tras la operación ilegal de Estados Unidos (EEUU), que culminó con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Lavrov resaltó que las autoridades venezolanas demuestran flexibilidad y voluntad de diálogo con EEUU mientras defienden sus derechos y su independencia. Este respaldo ruso refleja la oposición a las políticas intervencionistas de Washington y un reconocimiento a las acciones soberanas del gobierno venezolano.

Vale destacar, que la llamada entre Lula y Putin tuvo origen en una iniciativa de Brasil. Ambos líderes expresaron su preocupación por la acción contra Venezuela y reforzaron su postura común en la defensa de la soberanía, destacando que Rusia y Brasil comparten enfoques similares para proteger los intereses nacionales.

Lula, que ha criticado duramente la agresión de EEUU en Venezuela calificándola de violación del Derecho Internacional, encontró en Putin un aliado estratégico en su postura. Asimismo, China, junto con otros países, han exigido la liberación de Maduro y Flores, defendiendo el derecho de Venezuela a decidir su destino sin intervenciones externas.

Además, en las últimas semanas, Lula ha mantenido reuniones con líderes como la presidenta de México, el presidente de Colombia y el primer ministro de Canadá para respaldar la causa venezolana. La conversación también abordó temas de cooperación bilateral, en vista de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel Ruso-Brasileña en 2026, fortaleciendo sus relaciones en diversas áreas.

FUENTE CUIDAD CCS | FOTO REFERENCIAL