Cuba recibe con honores a 32 héroes caídos en defensa de la soberanía de Venezuela

CUIDAD MCY.-Cuba vivirá una jornada de profundo simbolismo y luto nacional por el repatriamiento de los restos mortales de 32 soldados que defendieron a Venezuela del ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

La ceremonia de recepción estará marcada por honores militares y el acompañamiento del pueblo cubano, que se congregará en la Avenida Rancho Boyeros para rendir tributo a quienes entregaron su vida en defensa de la soberanía venezolana.

La marcha solemne hacia la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) será el primer acto de homenaje popular, reflejo de la unión entre los pueblos de Cuba y Venezuela frente a la agresión imperial. A partir de las 10:00 am (hora de Cuba), la población tendrá acceso al Minfar para despedir a los combatientes, cuyos restos quedarán expuestos en capilla ardiente.

Tributos fúnebres El viernes 16 de enero, la capital será escenario de un acto multitudinario en la Tribuna Antimperialista José Martí. Desde las 7:30 am, los habaneros se concentrarán para dar inicio a la Marcha del Pueblo Combatiente, reafirmando el compromiso con el país y la defensa de la dignidad nacional. A las 09:00 am horas, ceremonias similares se realizarán en todas las provincias de donde eran originarios los combatientes caídos. La jornada culminará a las 4:00 pm, cuando los restos de los combatientes sean inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa en sus respectivas localidades. Cada municipio organizará actos de homenaje póstumo, asegurando que la memoria de estos héroes se mantenga viva en el corazón del pueblo. Venezuela se une a los honores En tal sentido, en homenaje a la memoria de los combatientes, desde Venezuela se guardará luto y respeto a las almas de los internacionalistas. Desde Venezuela celebraron el ascenso póstumamente de los 32 combatientes en grado militar. FUENTE teleSUR | FOTO CORTESÍA