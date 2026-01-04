LVBP anunció reanudación del Round Robin para el próximo 7 de enero

CIUDAD MCY.-A través de un comunicado emitido este domingo en horas de la tarde, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció la reanudación del Round Robin para el próximo miércoles 7 de enero.

A través de la misiva, el circuito rentado nacional informó sobre la restructuración del calendario de juegos, aunque no especificó si se mantiene en 16 juegos por divisa o hay una reducción en el número de juegos por equipo.

Cabe destacar que, la LVBP, ante el ataque cobarde de los EEUU contra Venezuela el pasado sábado, decidió suspender las actividades a la espera de que volviera la estabilidad al país con el fin de asegurar la integridad de cada uno de los jugadores, miembros de los equipos y la fanaticada en general.

A continuación el comunicado íntegro publicado por la LVBP:

«La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informa a la opinión pública que el próximo miércoles, 7 de enero, se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026.

Asimismo, la LVBP y los equipos participantes darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición.

Agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al béisbol profesional venezolano».

YLAI OLMOS CASTILLO | Foto Cortesía