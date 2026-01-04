LVBP suspende sus acciones por causa de la intervención estadounidense

Cuidad MCY- Los encuentros pautados para la segunda jornada del Round Robin semifinal de la LVBP, previstos para el sábado 3 de enero, fueron postergados de manera oficial.

Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, indicó que la acción quedaba oficialmente suspendida.

Indicó Giuseppe Palmisano que la LVBP irá «día a día» evaluando la situación.

Admitió el principal ejecutivo del circuito que «será difícil continuar si se prolonga lo que está sucediendo», debido a que la postemporada no puede postergar su fecha de reanudación de manera indefinida, al tener las ligas del Caribe la obligación de terminar sus actividades en los primeros días de febrero, antes del Spring Training.

«Por eso, vamos viendo el día a día», agregó.

Este sábado, Caribes visitaba a los Navegantes en Valencia, en tanto que los Bravos recibían a las Águilas en Margarita.

Información El Emergente | Foto Referencial