Maduro rememora 179 años del Grito de Zamora ¡Tierra y hombres libres!

CIUDAD MCY.- El jefe de estado, Nicolás Maduro, rememoró a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, la gesta heroica del general Ezequiel Zamora al cumplirse este domingo los 179 años del grito ¡Tierra y Hombres Libres! Pronunciado durante el alzamiento en armas junto al pueblo campesino, el 07 de septiembre de 1846, para enfrentar y derrotar a los godos que mantenían el control de la tierra.

Ezequiel Zamora ha sido uno de los militares más insignes de Venezuela, también pasó a ser de los líderes que ha inspirado las diversas luchas del pueblo venezolano.Se levantó en armas en 1846 para luchar incansablemente por el respeto al campesino y a los derechos de los pobres, siendo conocido como el “General del Pueblo Soberano”.

Una de las consignas más recordadas de Zamora fue “Tierra y hombres libres”, en su convicción de beneficiar al pueblo y lograr la “desaparición de los godos”.

Zamora salió victorioso de diversas batallas, entre ellas, la de El Palito, en el estado Carabobo; en San Felipe, en el estado Yaracuy; y una de las más significativas para el proceso de la Guerra Federal, la Batalla de Santa Inés en 1859, demostrando sus cualidades y destrezas en el campo.

