Venezuela amanece con nubosidad y lluvias en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Venezuela amanece con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas en mayor parte del territorio, así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

«Se aprecian algunas zonas despejadas en gran parte del territorio de igual manera, actividad convectiva generadora de lluvias, chubascos y descargas eléctricas en partes al oeste de Bolívar, sur de Amazonas y el Lago de Maracaibo», detalló Inameh en su canal de Telegram.

Así mismo, indicó que en las próximas seis horas 06:00–12:00 se estima aumento de desarrollo de mantos nubosos en buena parte del país, algunos asociados a lluvias o lloviznas dispersas de variada intensidad, con mayor frecuencia en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Llanos Occidentales y Centrales, Carabobo, Aragua, La Gran Caracas, Andes y Zulia.

Además, persistirá nubosidad parcial alternando con algunas zonas despejadas en buena parte del territorio nacional; de igual forma se aprecia presencia de actividad convectiva productora de lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

