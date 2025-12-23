Maestro Juvenal Ravelo expone sus Gráficas Cromáticas

CIUDAD MCY.- El maestro venezolano del cinetismo Juvenal Ravelo presenta por primera vez un conjunto integral de obras gráficas que reafirman la investigación perceptiva, cromática y lumínica del artista, en la ciudad de Caracas.

Esta muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2026, tiene un carácter excepcional: por primera vez, Ravelo presenta un proyecto dedicado exclusivamente a la gráfica, otorgándole un protagonismo que pocas veces había ocupado dentro de su producción.

En la exposición, el maestro introduce círculos y cuadrados semitransparentes, formas que sorprendentemente no habían aparecido antes en su lenguaje plástico, y genera nuevas oscilaciones ópticas y ritmos que provocan una lectura distinta del plano.

“Quise introducir estas formas y dedicar una exposición solo a la gráfica. Es la primera vez que le doy ese protagonismo (…) si uno quiere ver más allá del horizonte, tiene que arriesgarse, aun sabiendo que puede triunfar (…) o caer en el abismo. Yo me fui a París con esa idea (…) y eso me transformó”, agregó el artista.

Su trayectoria ha estado marcada por esa voluntad de investigación. Desde sus estudios en París con Pierre Francastel y Jean Cassou, Ravelo asumió un enfoque teórico sólido, atento a la percepción, la racionalidad geométrica y la implicación del espectador.

Fuente: Medios Digitales | FOTO CORTESÍA