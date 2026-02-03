Magallanes se proclama campeón de la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol

CIUDAD MCY.- Navegantes del Magallanes se proclamó campeón de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), este lunes, tras vencer 14-6 a Caribes de Anzoátegui en Puerto la Cruz.

Navegantes obtuvo su título número 14 de la liga en el sexto partido de la Gran Final, que se extendió por casi 4 horas ante más de 12.000 aficionados en el Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de la ciudad oriental.

Los más destacados de la jornada fueron jugadores como Leandro Cedeño, Rougned Odor, el abridor Esmil Rogers y Renato Núñez, quien por primera vez se desempeñó como jardinero derecho y dio 3-1 con un jonrón, dos boletos y tres anotadas.

Además, Núñez fue el responsable de capturar la pelota en primera base y asegurar el título para los turcos en la parte baja del noveno inning.

De acuerdo con la LVBP, Cedeño fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Gran Final por su récord de 14 carreras empujadas e igualar con cuatro jonrones en la instancia.

Asimismo, en el último partido, Odor se fue de 5-4 con un jonrón, un doble, cinco carreras empujadas y dos anotadas.

FUENTE:AVN

FOTO:CORTESÍA