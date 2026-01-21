Magallanes se sublevó en el noveno inning para eliminar a Bravos

CIUDAD MCY.- Rally de tres carreras en el inicio del noveno inning, transformó una derrota parcial 5-4 de Navegantes del Magallanes en un triunfo de 7-5, a domicilio sobre Bravos de Margarita, este martes en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Este resultado, combinado con el triunfo 11-3 del Cardenales de Lara sobre Águilas del Zulia en Maracaibo, deja a los insulares eliminados de sus aspiraciones de llegar a Gran Final, pues el puntero Caribes de Anzoátegui ya suma ocho victorias y Cardenales siete, cuando aún le quedan cuatro juegos por realizar, precisamente ante Águilas y Magallanes. En caso de perderlos todos, rapaces o filibusteros llegarían a ocho conquistas, número que ya no le sería posible alcanzar a los dirigidos por Henry Blanco. Zulia y Navegantes ahora comparten el tercer lugar con récord de 6-6, mientras Bravos anda con 3-9.

La cadena negativa de tres derrotas de Cardenales de Lara quedó en el pasado, gracias a una jornada magistral de Alí Sánchez, quien en el día de su cumpleaños número 29 bateó de 5-5, para ser el líder de una ofensiva que apaleó 11-3 a Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo.

Además de superar el mal momento, los Cardenales se apoderaron en solitario en la segunda posición del Round Robin, a un juego del líder Caribes de Anzoátegui.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA