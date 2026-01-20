Oswaldo Vizcarrondo asume las riendas de la Vinotinto para liderar el sueño mundialista

La primera prueba para Vizcarrondo se dará en marzo, con la FIFA Series, un torneo amistoso en el que compartirá grupo con Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Gabón.

CIUDAD MCY.- Tras el cierre de un ciclo complejo y con la firme determinación de transformar el panorama del balompié nacional, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció oficialmente el inicio de una nueva etapa para la selección absoluta.

En este contexto, el exdefensor central y referente histórico de la selección, Oswaldo Vizcarrondo, ha sido designado como el nuevo Director Técnico de la Vinotinto.

La presentación se llevó a cabo durante una rueda de prensa dirigida por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) Jorge Giménez, en compañía de todo el equipo técnico y en presencia de los medios de comunicación.

Vizcarrondo quien fue un destacado jugador de La Vinotinto, dirigido como futbolista por estrategas de la talla de Richard Páez, César Farías, Noel «Chita» Sanvicente, Rafael Dudamel, entre otros; asumirá las riendas de la selección mayor luego de dirigirla siendo interino y tendrá como objetivo central potenciar el futbol a nivel nacional y liderar un equipo que busca conquistar grandes escenarios y el sueño tan anhelado de todos los venezolanos que es la participación en el mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

NUEVO PROYECTO VINOTINTO

El líder de la federación Jorge Giménez, realizó el anunció durante la presentación del proyecto «Desde la raíz hacia el futuro: Camino Vinotinto 2026-2034», que busca conquistar los objetivos internacionales y el desarrollo de la disciplina en el país, desde las comunidades.

Vizcarrondo tendrá la tarea de construir este proyecto que constituye los mundiales 2030 y 2034, donde estará acompañado por Cléiber Xavier (de Brasil), primer asistente técnico; Óscar Ortega (de Uruguay), preparador físico y Mario Marín (de Colombia), preparador de porteros, quienes cuentan con una amplia experiencia en eliminatorias de Conmebol y torneos internacionales.

CARRERA FUTBOLÍSTICA

Oswaldo Augusto Vizcarrondo Araujo, es un futbolista venezolano que hizo su debut en el fútbol venezolano en el año 2001 en la segunda división con el Caracas Fútbol Club «B»; luego en el año 2002 es ascendido al primer equipo donde se ganaría un puesto como titular indiscutible.

Su trayectoria como jugador lo posiciona como una figura histórica del fútbol venezolano.

Como futbolista profesional acumuló más de 80 partidos y 7 goles con la selección absoluta entre 2004 y 2016, participando en las ediciones de la Copa América de 2007, 2011 (logrando el histórico cuarto lugar), 2015 y la Centenario de 2016. A nivel de clubes, tuvo una destacada trayectoria en Venezuela, donde se formó en Caracas FC y contribuyó al título de liga en 2003‑04, 2006‑07 y 2008‑09

Su carrera internacional incluye pasos por Rosario Central, Olimpo y Lanús de Argentina, Olimpia de Paraguay, Once Caldas en Colombia, dónde obtuvo el título del Torneo Finalización en 2010, América de México, y una sólida etapa en Francia con Nantes (2013‑2017) y Troyes (2017‑2019).

DE LAS CANCHAS AL BANQUILLO DEL ENTRENADOR

Vizcarrondo inició su carrera como entrenador en Francia, dirigiendo al equipo femenino del FC Nantes y posteriormente formando parte del cuerpo técnico del primer equipo masculino como asistente en la Ligue 1, sumando una valiosa experiencia en el fútbol de élite europeo.

Oswaldo en nuestro país dejó una huella importante en las categorías inferiores de la Vinotinto (Sub-15, Sub-17 y Sub-20). No obstante, donde mejor desempeño tuvo fue en la Sub-17, dirigiendo a joyas como Henrry Díaz, Marcos Maitán o Juan Uribe.

En el Torneo Sudamericano se llevó la medalla de bronce y el cupo directo a la cita mundialista de Qatar. En el Mundial se midió a Inglaterra, Egipto y Haití en la fase de grupos, clasificando como líder invicto (dos victorias y un empate).

El nuevo técnico venezolano se destaca por una formación 4-4-2 doble pivote, con una fuerte posición de balón, que es lo que buscara lograr en la selección Vinotinto para lograr grandes victorias

NUEVO CUERPO TÉCNICO DE LA VINOTINTO

Oswaldo Vizcarrondo, director técnico de la selección absoluta

Cléiber Xavier (de Brasil), primer asistente técnico.

Óscar Ortega (de Uruguay), preparador físico.

Mario Marín (de Colombia), preparador de portero.

SELECCIONES MENORES

Juan Domingo Tolisano como seleccionador Vinotinto sub-20 .

Jhonny Ferreira, fue ratificado al frente de la Vinotinto sub-17.

Oswaldo Vizcarrondo es el primer jugador retirado en formar parte de la dirección técnica de La Vinotinto, y es reconocido por su participación clave en la Copa América 2011, donde se llegó a semifinales

