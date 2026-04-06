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Maikel García conecta su primer jonrón en la campaña 2026 de la MLB

PorLuisa Pedroza

Abr 6, 2026

CIUDAD MCY.- El MVP del Clásico Mundial, Maikel García,  continúa encendido en este inicio de la campaña, con su primer jonrón, tres carreras empujadas y una anotada en el juego disputado en el Kauffman Stadium.

El venezolano, conectó un batazo elevado por todo el jardín izquierdo que sumó 2 rayitas a la cuenta de los Royals, mismo que redujo la distancia con la novena lupulosa que dominaba 3-2 en la pizarra.

Tras la jornada dominical, dejó su línea ofensiva de la temporada en .333/. 425/.485 para OPS de .910. Compila 11 hits, entre ellos también dos dobles. Suma, además, siete remolcadas, cinco anotadas, una base robada, seis boletos y cinco ponches.

Otro criollo que brilló la tarde de este domingo fue William Contreras, quien fue MVP del compromiso bateando de 3-2 conectando 1 Doble y Remolcando 2 rayitas para la cuenta de Milwaukee.

FUENTE: EL MAZO DANDO 

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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