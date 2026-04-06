Jhonder Cádiz anotó su segundo gol en China

CIUDAD MCY.- El delantero venezolano Jhonder Cádiz anotó y dio asistencia, en la derrota de su equipo el Wuhan Three Towns 5-2 ante el Shenzhen Xinpengcheng, por la cuarta jornada de la Superliga de China.

Al 71′ Cádiz sirvió un pase preciso para que su compañero Kilian Bevis la mandara al fondo de la red y así descontar el primero.

Faltado poco para culminar el partido al 90+2′ el criollo marcó el segundo tanto para su equipo desde el punto penal.

Esta es la segunda diana para Cádiz en la presente temporada en suelto asiatico.

Con este resultado, el conjunto del venezolano se ubica en la posición número 13 de la tabla general, sin sumar a pesar de llevar 1 victoria y un empate, ya que el club inició la temporada 2026 con una penalización administrativa de -5 puntos.

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA