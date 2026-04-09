Maracay se convierte en epicentro del marketing con el “Congreso Meme”

10 conferencistas de referencia nacional e internacional estarán presentes durante el evento con temas de interés marcadas en el ámbito de venta, inteligencia artificial y marketing

CIUDAD MCY.- Tras el rotundo éxito de 2025, la ciudad de Maracay se prepara para recibir la edición más ambiciosa del Congreso Meme, el evento de marketing y ventas más grande del país y que se realizará este 25 de abril en el Hotel Pipo Internacional, ubicado en el sector Las Delicias desde las 8:30 de la mañana, en una jornada de formación inmersiva que promete elevar el estándar de la producción de eventos en la región.

Verónica Sifontes, coordinadora del congreso, explicó durante una rueda de prensa realizada desde un reconocido centro comercial de la ciudad, que esta edición marca un hito institucional al contar con el aval de la Universidad de Carabobo (UC) y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), integrando el rigor académico con la práctica empresarial más actual.

Sifontes subrayó que el escenario principal recibirá a 10 conferencistas de trayectoria global, todos talentos venezolanos, que además son reconocidos a nivel internacional, y entre los nombres destacados figuran: César Keyse, ganador del premio Emmy y colaborador de marcas como Marvel y NatGeo; Joco González, referente internacional en Inteligencia Artificial, Renso Salazar, experto en coaching de alto nivel.

De igual forma, el evento contará con la presencia de Agustín Goncalves, especialista en estrategias de ventas y Verónica Sifontes, quien presentará su nueva conferencia «marketing o ventas ¿quién tiene la culpa?», enfocada en romper la rivalidad departamental para crear equipos de alto rendimiento.

INNOVACIÓN CON SECTOR AUTOMOTRIZ Y EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Por primera vez, el congreso incorpora un área automotriz con la presencia de marcas líderes del sector, reflejando el crecimiento económico del rubro en el país. Además, los asistentes podrán disfrutar de una Zona Gourmet exclusiva con una selección de los 11 mejores restaurantes de la región, ganadores de premios gastronómicos.

«Queremos superar las expectativas de quienes vivieron el éxito del año pasado; Es una experiencia inductiva y de transformación para empresarios y equipos de trabajo», afirmó Verónica Sifontes, organizadora del evento.

ÚLTIMOS CUPOS DISPONIBLES

Las entradas están disponibles en modalidad General y VIP. Se mantiene activa una promoción especial para equipos de 10 personas en adelante, ideal para empresas que buscan capacitar a su personal en una sola jornada full day; importante acotar que Invitación está abierta para dueños de empresa, gerencia de marketing y demás miembros de la corporación, entradas que se puede adquirir a través del número de teléfono 0412-8734201 y la cuenta de instagran @congresomeme.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESÍA