Cavecom-e impulsa la transformación digital y el futuro de la economía

El evento se desarrolló en la Universidad de Carabobo, núcleo La Morita, y contó con la participación de las autoridades de la institución y otras personalidades

CIUDAD MCY .- En un esfuerzo conjunto por estrechar los lazos entre la academia y el ecosistema digital venezolano, la directiva de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) acompañó un ciclo de conferencias magistrales en la Universidad de Carabobo (UC), Campus La Morita, donde dieron la bienvenida a 178 estudiantes de nuevo ingreso (cohorte 2S-2026) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces).

La jornada académica, aperturada por el decano de Faces, el Dr. Benito Hamidian, y el cuerpo docente de la institución, se centró en dotar a los nuevos bachilleres de Administración Comercial, Contaduría y Relaciones Industriales de las herramientas necesarias para navegar la «nueva visión de universidad» que exige el mercado global.

EL FUTURO SE SIEMBRA CON TECNOLOGÍA

Durante su intervención, el Dr. Erick Beni Flores, vicepresidente de Cavecom-e, presentó una interesante ponencia titulada “Forjar Carácter y Confianza”, en la que enfatizó la importancia de este encuentro como un catalizador de esperanza y desarrollo nacional desde la Universidad de Carabobo, como alma mater que le dio la oportunidad de iniciar su exitosa formación profesional en el área de las finanzas.

«Nos encontramos emocionados de recibir a esta nueva generación en una perspectiva hacia el futuro basada en el manejo de las tecnologías. Es momento de montarse en la ola tecnológica; estamos sembrando hoy para cosechar el mejor país del mundo», afirmó Beni Flores.

El Ing. Carlos Moreno, docente de Faces y director nacional de Criptoactivos y Director de Cavecom-e Carabobo, resaltó que la educación actual no puede estar divorciada de la práctica digital, tras presentar la ponencia “Economía 2031, De Usuarios de Algoritmos a Arquitectos del Dinero Programable”.

«La universidad debe crear hombres críticos y constructivos que den salida a los problemas. Nuestro objetivo es que el mundo tecnológico que hoy nos rodea se fusione con la academia para impulsar el progreso que hemos sostenido desde la post-pandemia», señaló Moreno.

El docente y especialista en criptoactivos instó a los 178 alumnos a la teoría académica con la innovación para generar soluciones reales a la sociedad.

El cierre de las ponencias estuvo a cargo de Yván Bohórquez, director nacional de Inteligencia Artificial de Cavecom-e, quien abordó la vertiginosa evolución de la «micro-educación» y la transformación del aula mediante el uso de la IA, en la ponencia titulada: “Planos del Aula Conectada: La IA en la Microeducación”.

Bohórquez subrayó que tanto docentes como alumnos deben adaptarse con agilidad a estas herramientas para no quedar rezagados frente a potencias tecnológicas.

«Estamos en un proceso de evolución vertiginoso. Es vital detectar y utilizar estas herramientas de Inteligencia Artificial para sacarles el mayor provecho y estar a la par de los países que hoy lideran la vanguardia tecnológica», concluyó.

Con esta participación, Cavecom-e reafirma su compromiso con la formación de la generación de relevo, bajo su lema: «Comercio sin Fronteras, Tecnología sin Límites. Cavecom-e, la Cámara de la Economía Digital».

PRENSA CAVECOM-E

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