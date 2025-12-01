Mariño impulsa la economía local con taller productivo de elaboración de pan de jamón

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender diversas técnicas culinarias esenciales, así como importantes conocimientos que podrán poner en práctica en sus cocinas durante la venidera época decembrina

CIUDAD MCY.- En el marco de las estrategias para el fortalecimiento de la economía local y el impulso a la soberanía alimentaria, la Comuna Valles del Picacho llevó a cabo con gran éxito un Taller Productivo de Elaboración de Pan de Jamón.

La actividad fue organizada y dirigida por el Instituto de la Mujer del municipio Santiago Mariño (Inmamujer), y tuvo como principal objetivo no solo transmitir la técnica tradicional de este ícono gastronómico navideño, sino también dotar a los participantes de herramientas concretas para generar emprendimientos sostenibles y fomentar la producción local.

Esta iniciativa reafirma el firme compromiso de las autoridades regionales y municipales en impulsar el crecimiento y desarrollo integral de las féminas aragüeñas desde los diversos ámbitos.

De esta manera, se busca empoderar a las mujeres para que se conviertan en ciudadanas seguras, fuertes y líderes en cualquier esfera de la sociedad.

El éxito del taller destaca la importancia de la articulación entre el Poder Popular y las instituciones municipales para construir un tejido productivo más robusto y autosuficiente en la región.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA