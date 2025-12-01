La Magia de Navidad iluminó al municipio José Ángel Lamas

Los habitantes de la localidad disfrutaron del tradicional y emotivo encendido de luces, momento en que la alegría, armonía y paz se apodera del mes más significativo del año

CIUDAD MCY.- La Navidad llegó al municipio José Ángel Lamas, tras la cuenta regresiva que dio inicio al colorido encendido de luces que simbolizó calidez, cercanía emocional y unión familiar en esta época del año.

El epicentro de la celebración fue la Plaza Bolívar de Santa Cruz, que sirvió de punto de encuentro para que los santacrucenses, vivieran de primera mano este emotivo y significativo acto.

La multitudinaria actividad fue encabezada por el alcalde de la jurisdicción, Tony García, quien recibió el apoyo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Al instante de ser encendidos los sistemas de iluminación navideña, trasformaron la Plaza de la localidad en un lugar mágico y único para el encuentro familiar.

Los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo con actuación de grupos de gaitas, actividades culturales y una concurrida feria de comida donde el tradicional plato navideño venezolano y la dulcería criolla fueron los protagonistas.

Este evento refuerza el compromiso de la gestión de la Gobernadora y el alcalde de llevar la Navidad a más espacios para deleite de las comunidades lo que fomenta la reunión familiar y la alegría en esta época especial del año.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA ALCALDIA LAMAS