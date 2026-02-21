Ciudad MCY

Márquez va por un segundo aire

PorBeatriz Guilarte

Feb 21, 2026

CIUDAD MCY.- Luego de diez años de trayectoria en el cuerpo abridores de los Rockies de Colorado, Germán Márquez está motivado a relanzar su carrera como monticulista de liga grande, gracias a la oportunidad que le están brindando los Padres de San Diego.

Para este sábado está previsto que haga su primera presentación de la pretemporada, cuando su nuevo club visite a los Reales en la localidad de Surprise, Arizona, en la segunda fecha del calendario de la Liga del Cactus, antes de unirse la próxima semana en Florida a la selección nacional de Venezuela que intervendrá en el Clásico Mundial.

El derecho guayanés, que este domingo cumple 31 años, pasó casi todo el año 2024 recuperándose de cirugía Tommy John y el año pasado vivió la peor campaña de su carrera, al dejar balance de 3-16 con 48 boletos, 83 ponches y 6.70 de efectividad en 26 aperturas, en las cuales acumuló 126 entradas y un tercio de labor.

Los Padres confían en que un Márquez completamente sano este año pueda recuperar la consistencia que lo caracterizó entre 2017 y 2021, como uno de los mejores integrantes del cuerpo monticular de los Rockies. En ese lapso logró acumular 793 entradas y dos tercios de trabajo en la lomita a lo largo de 135 aperturas en las que dejó marca de 53-40 con 230 boletos, 830 enemigos retirados por la ruta del ponche y 4.25 de promedio de carreras limpias permitidas por cada nueve capítulos lanzados.

En ese periodo de 5 años, Márquez se las ingenió lanzando en Coors Field, escenario que favorece a los toleteros, para obligar a los rivales a batear la mayoría de sus envíos hacia el suelo, lo que aspiran que se repita en 2026 en San Diego.

