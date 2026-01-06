Más de 120 ciclistas tomarán parte en la Vuelta al Táchira 2026

CIUDAD MCY.- La edición 2026 de la Vuelta al Táchira iniciará el próximo 9 de enero, contando con un total de 10 etapas y más de 120 ciclistas de talla nacional e internacional, que competirán por el título de este año.

El trayecto recorrerá localidades emblemáticas como Socopó, Mérida y La Grita, donde los atletas enfrentarán ascensos históricos en el Cerro El Cristo y finales en Rubio.

Entre las delegaciones confirmadas para la carrera se encuentran la de Colombia y Cuba, quienes encabezan el pelotón extranjero de este año. Mientras tanto, la organización también gestiona la participación de equipos europeos como Holanda y Portugal.

Por otra parte, el Oso Frontino destaca como la mascota oficial de esta prestigiosa competencia andina. Dicha imagen promueve la conservación de la fauna local durante el evento deportivo.

Finalmente, la carrera terminará el 18 de enero en el Velódromo de San Cristóbal, consolidando al Táchira como epicentro del ciclismo continental.

