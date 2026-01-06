Esto pidieron atletas en la tradicional Misa del Deporte

CIUDAD MCY.- La comunidad deportiva venezolana celebró la 81 edición de la Misa del Deporte, acto religioso que reúne a atletas de alto rendimiento, olímpicos, paralímpicos, entrenadores, federativos y autoridades en la iglesia La Divina Pastora de Caracas.

Los atletas pidieron fortaleza para enaltecer a Venezuela en las competencias del años 2026. Asimismo, pidieron por la paz del país y la liberación del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, informó VTV.

Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, Raúl Biord Castillo, manifestó que con el respaldo del Ministerio para el Deporte, al igual que con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, se ha impulsado la actividad física en las escuelas parroquiales y centros educativos del país.

Este 6 de enero, la misa se hace además con la intención de celebrar los logros deportivos alcanzados durante el 2025.

La Misa del Deporte vio su inicio en 1945, oficiada por monseñor Francisco Castillo Toro en la Iglesia La Divina Pastora, Caracas, para honrar a los peloteros Salvador Argüelles y José Pérez Colmenares, quienes habían sido figuras del título alcanzado por Venezuela en el Campeonato Mundial de Beisbol Aficionado celebrado en La Habana, Cuba en 1941.

La ceremonia este año fue auspiciada por el presbítero Fermín Gómez, quien destacó la importancia de mantener viva esta tradición que une la fe con el deporte. Durante la homilía, el sacerdote pidió por el pueblo y la paz del territorio.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA