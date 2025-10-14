UC celebrará el VI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales

La participación en el congreso es totalmente gratuita, y solo se requiere un pago simbólico para quienes deseen obtener certificación oficial.

CIUDAD MCY.- La Universidad de Carabobo se prepara para recibir a expertos nacionales e internacionales en el VI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de octubre bajo el lema: “Innovación y transformación digital en la era de la inteligencia artificial y escalar”.

Este evento académico de alto nivel se desarrollará en modalidad bimodal (presencial y virtual), con sedes físicas en la Cámara de Industriales del Estado Carabobo (23 de octubre) y la Cámara de Industriales del Estado Aragua (24 de octubre), integrando a la universidad con el sector empresarial.

Ligia Sánchez, coordinadora general del Congreso por el Campus La Morita, destacó que esta edición busca fomentar el diálogo colaborativo entre academia e industria, promoviendo la investigación aplicada y la innovación.

Entre las actividades programadas se incluyen, conferencias magistrales como: “Cómo influye la inteligencia artificial en el mundo de las finanzas y los procesos automatizados”, “Desafíos y oportunidades de la industria textil en Venezuela”, a cargo del presidente de la Cámara de Industriales.

Asimismo, se tiene prevista la participación de ponentes y delegaciones de Perú, México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Chile, España, Italia y Venezuela.

También, se realizará la presentación de aproximadamente 216 trabajos de docentes, empresarios y líderes en áreas clave de las ciencias económicas y sociales.

El evento contará con una expo feria empresarial con exhibición de proyectos de investigación de interés para el sector productivo.

“La convocatoria ha sido excelente, con gran aceptación nacional e internacional”, afirmó Sánchez.

REINA BETANCOURT | FOTO CORTESÍA