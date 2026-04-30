Realizado despliegue de salud en sectores del sur de Maracay

La jornada especial se llevó a cabo en la Comuna Agroturística Torreón de Sur de Maracay en la que los residentes de la zona fueron atendidos en diversas especialidades

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de llevar atención especializada en salud antes del periodo de lluvias, el Gobierno Bolivariano realizó un despliegue en la Comuna Agroturística Torreón de Sur de Maracay, lugar donde se brindaron 3.049 beneficios a los habitantes de los sectores Casanova Godoy, La Esmeralda y Rómulo Gallegos.

El abordaje, que tuvo lugar en la casa comunal José Casanova Godoy, atendió a 234 habitantes entre adultos y niños. Se realizaron 340 consultas especializadas, se dictaron sesiones educativas donde participaron todos los asistentes, 468 pesquisas de tensión arterial, talla y peso, se aplicaron 27 dosis de inmunizaciones y se entregaron 19 mil 270 unidosis de medicamentos.

Las consultas que se ofrecieron fueron: medicina general, cardiología, odontología, traumatología, medicina interna, cardiología, ginecología, oftalmología, fisiatría, geriatría, discapacidad y dermatología. Se entregaron 6 kits multivitamínicos de embarazo y captaron 2 casos sociales, en aras de fortalecer atención especializada y gratuita a la población más vulnerables.

El compromiso de la autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, es garantizar la accesibilidad de los servicios, que estén cada vez más cercanos al pueblo, de allí que en cada despliegue se ofrecen consultas especializadas y atenciones que cumplen con la demanda de salud de las comunidades. Cumpliendo así, con las políticas públicas del Gobierno Nacional, liderado por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD

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