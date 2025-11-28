Más de 30 mil toneladas de alimentos se distribuyen en toda Venezuela

CIUDAD MCY.-El Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria, orientada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, distribuye en todo el país más de 30 mil toneladas de alimentos y a precios con 40 % de ahorro, anunció el ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo.

Desde la Plaza Los Próceres Civiles, en la avenida Bolívar de Caracas, donde inspeccionaba uno de los puntos de distribución, Loyo garantizó el acceso alimentario al pueblo venezolano con estos despliegues en todo el territorio.

“Todos los ministerios vinculados al área trabajan en la orientación del presidente, que haya amor y prosperidad alimentaria (…) A nivel nacional estamos movilizando más de 30 mil toneladas, hecho que no solamente sobrepasa los niveles de abastecimiento, sino que lo lleva a un nivel de satisfacción, de alegría de todo nuestro pueblo”, dijo ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV).

Además, indicó que esta distribución tiene la característica de estar coordinada con los jefes y jefas de las comunidades y Comunas, para que llegue a todos los hogares.

Añade que recorrió diversos puntos para verificar los programas de bodegas móviles y otros planes que confirman la saturación de mercados y acceso a la canasta básica de alimentos, proteínas y productos diversos, para que la familia venezolana tenga todo tipo de facilidades.

En los puntos de distribución se venden con 40% de descuento hortalizas, verduras, frutas, productos cárnicos, pollo, pescados. “Hemos alcanzado niveles de abastecimiento alimentarios únicos en la historia de Venezuela, además de soberanía alimentaria; todo es producido acá en el país”, remarcó.

VTV | FOTO CORTESÍA