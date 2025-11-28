Producción de quintales de café en Venezuela pasó a 4,7 millones este 2025

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, durante el IV Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano (Eicev 2025), expresó que Venezuela pasó de producir 4,2 millones de quintales a 4,7 millones en el año 2025.

Heredia señaló que en este encuentro convergen 400 marcas de café para el pueblo, «es decir, la producción primaria y así dar la diversificación y calidad de productos para el pueblo venezolano; estamos sumamente contentos porque hemos llevado esta jornada bajo un concepto, que es la Gran Hacienda Venezuela».

A su vez, manifestó que el café expresa la fórmula perfecta del PAE (Producción-Abastecimiento-Exportación); esto sin dejar de lado la variable de la calidad de este rubro, el cual ha sido reconocido en el contexto internacional.

Señaló que se tocarán distintos temas para los productores y productoras del café, pero donde también el pueblo venezolano tendrá una participación protagónica con este rubro tan importante en la nación.

VTV | FOTO CORTESÍA

https://www.vtv.gob.ve/wp-content/uploads/2025/11/heredia_sobre_la_produccion_de_cafe_e_invitacion_de_actividades.mp4?_=1