Más de 300 aragüeños favorecidos con jornada de atención solidaria

La actividad reafirmó el compromiso de una gestión humanista que responde de manera directa y solidaria a las necesidades del pueblo

CIUDAD MCY .- Más de 300 personas fueron atendidas durante una jornada del 1×10 del Buen Gobierno.

Esta actividad, se llevó a cabo en la sede principal de la Gobernación del estado Aragua, donde se brindaron de manera gratuita servicios médicos y se hizo la entrega de ayudas técnicas como sillas de ruedas, andaderas, tensiómetros, glucómetros y otros insumos esenciales para la salud y el bienestar de los aragüeños.

La directora de la Sala Situacional del 1×10 en Aragua, Texalia Vaquero, acompañada por la autoridad única de Asuntos para la mujer, Gipsy Colmenares, y el teniente coronel Pedro Moreno en representación del ministro Vladimir Padrino López, encabezó esta jornada.

En nombre de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez y del presidente Nicolás Maduro, Vaquero agradeció la participación de las instituciones y el esfuerzo colectivo que hizo posible esta actividad.

“El estado Aragua ha mostrado avances significativos en la implementación del 1×10 del Buen Gobierno: el porcentaje de atención pasó de 54% a 78%, mientras que en el ámbito de Corposalud se incrementó de 36% a 39%”, expresó.

Al mismo tiempo mencionó que estos resultados reflejan la constancia de las jornadas diarias que se realizan en los centros asistenciales y en el Ejecutivo Regional, siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y de la gobernadora Joana Sánchez, quien ha impulsado la atención primaria en salud como eje fundamental de la gestión.

La jefa de sala de gobierno, Rosalba Morillo, destacó que la jornada permitió a ciudadanos de diferentes municipios acceder directamente a soluciones concretas en materia de salud, consolidando la confianza en el 1×10 como herramienta de respuesta inmediata.

TESTIMONIO CIUDADANO

Entre los beneficiarios se encuentra Isa Guerrero, habitante del municipio Mariño, quien expresó su agradecimiento por la atención recibida:

“Mi papá tiene 95 años y no puede caminar, necesitaba una cirugía. En la alcaldía me pidieron el número de teléfono y a la media hora me llamaron para entregarme una silla de ruedas. Incluso enviaron un médico a mi casa. Hoy estoy aquí en la Gobernación recibiendo esta ayuda y me siento profundamente agradecida con Dios, con nuestra gobernadora y con el presidente por esta respuesta tan rápida”.

Julián González, se mostró agradecido con Dios y la Gobernadora Joana Sánchez por este apoyo invalorable.

Con esta quinta jornada, el estado Aragua reafirma su compromiso de construir una gestión profundamente humanista, centrada en la atención directa y solidaria al pueblo.

La Gobernación, junto al Gobierno Nacional y el Poder Popular, continúa demostrando que el 1×10 del Buen Gobierno es una política que transforma realidades y fortalece la esperanza de las familias aragüeñas.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA