Trabajos de aducción mejora el sistema de agua potable en Lamas

La intervención se desarrolla en la calle San Rafael y forma parte de las acciones priorizadas por la gestión municipal para fortalecer los servicios básicos y atender una necesidad directa de las comunidad

CIUDAD MCY .- Como parte de la prioridad otorgada a los servicios básicos, el equipo de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio José Ángel Lamas ejecuta trabajos de aducción de tubería de agua potable en la calle San Rafael, orientados a fortalecer el sistema de distribución del vital líquido.

La intervención se realiza en la calle San Rafael, parroquia Santa Cruz, y responde a la necesidad de optimizar el suministro de agua potable para las familias del sector, mediante la incorporación de nueva infraestructura que permitirá mejorar la continuidad y eficiencia del servicio.

Las labores comprenden la instalación y adecuación de la tubería necesaria para reforzar la red existente, siguiendo criterios técnicos que garantizan su correcto funcionamiento y durabilidad, así como una ejecución ordenada que minimiza las afectaciones a la dinámica cotidiana de la comunidad.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de las Siete Transformaciones (7T), promovido por el presidente Nicolás Maduro, y del Plan de la Aragüeñidad, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, ambos orientados a impulsar obras de impacto social que mejoren la calidad de vida de las familias.

Con estas acciones, el municipio José Ángel Lamas reafirma su compromiso con la atención directa de las necesidades comunitarias y con la ejecución de soluciones estructurales que impactan de manera positiva en la calidad de vida de los santacrucenses.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA